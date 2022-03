Eliezer é acusado de assédio após encurralar Jessi em piscina; equipe se pronuncia

“Na festa de ontem, rolaram várias brincadeiras, inclusive do Eli com a Jessi na piscina. Foi uma brincadeira, mas na hora o Eli levou um atenção e ficou encucado com a situação. E, como podem ver nos vídeos, a própria Jessi disse que era brincadeira, para ele ficar tranquilo. Alguns meios de comunicação estão divulgando somente uma parte da brincadeira e distorcendo a ação do Eli. É muito importante ter a chamada de atenção pois isso evita assédio na casa, o que não foi o caso, pois era uma brincadeira em consenso entre os dois”, informaram.

