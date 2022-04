Eliezer diz que nunca votou em Arthur e brothers reagem: 'Quer biscoito'

"O quê? Eu nunca defendi?", reage Eliezer. "Sai daí", ri Douglas Silva. "Quando você sair, vai ver, Arthur", avisa o empresário. "Os perrengues quem passou com ele foi nós, meu parceiro. Você estava do outro lado do muro. Vem meter esse louco agora, não", avisa Paulo André. "Nunca defendi o Arthur? Já me meti em cada briga e discussão dentro do meu quarto [Lollipop]", conta Eliezer. "Mentira. Quer biscoito", provoca Douglas Silva.

Eliezer reforça que é o único no jogo que não teve o ator como alvo no Confessionário, e Douglas Silva rebate: "Mas nunca defendeu ele. E aí?", dispara.

