Durante conversa no BBB22, Eliezer revela mordida de inseto no pênis: ‘Tá um ovo inchado’

Durante uma conversa com Jessilane e Arthur no “BBB22”, Eliezer revelou que foi mordido no pênis por formigas. Segundo o brother, o inseto mordeu suas partes íntimas após sentar na grama.

“Você acredita que uma formiga mordeu lá?”, disse Eli. “Na ‘pichota’ ou no ‘tubi’?”, perguntou Jessi se a picada foi no pênis ou no bumbum. “Na ‘pichota’”, respondeu o brother. “Só que na cabeça, na pele”, detalhou.

Em seguida, Arthur questiona sobre a região do machucado e Eli explica que foi do lado esquerdo do órgão. “Eli, onde é que você tava esfregando essa..”, comentou a sister em tom de brincadeira. “Tava sentado com você ali. Lembra que te falei: ‘Tem formiga andando em mim?’ E eu tava de short. Ela entrou”, explicou o brother.

Após Arthur perguntar se a mordida foi na “beirola do vulcão”, Eliezer detalhou: “Na pele, assim, bem na ponta. Tá um ovo inchado. E o pior é que além de incomodar da dor, coça. Por causa do veneno, fica coçando”.