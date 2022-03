DG vence bate-volta e escapa do paredão do BBB22

Com a vitória, o ator levou mais um carro para casa, um Fiat Pulse. Ele já havia ganhado um carro ao conquistar a primeira liderança do reality.

O momento em que o DG se salva do bate e volta! É A FROTA DO DEGÊEE pic.twitter.com/pNM9gMy26s

Douglas Silva, o DG, venceu a prova do bate-volta na noite deste domingo (13), escapou do paredão no BBB22. Ele foi o mais votado pela casa ao receber 5 votos e disputou contra Gustavo e Vyni.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.