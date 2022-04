DG tira satisfação com Arthur sobre voto: não mudei minha atitude com você'

"Vamos lá, a informação que eu tenho, o que eu ouvi de você... Aí, ouvindo isso, falei: 'toda vez que a gente conversa, a gente teve um atrito aqui'. Falei: 'estamos juntos, se precisar, vamos conversar, estou aqui para te ajudar, te apoiar. Está desculpado e eu também te peço desculpas por ter te feito se sentir assim, não foi minha intenção'. Não foi isso o que eu falei dentro do quarto? E dali pra frente, o que passou, tinha passado. Eu não mudei minha atitude com você", contou DG.

DG tirou satisfação com Arthur durante a madrugada desta quinta-feira (21) na festa do BBB22. Ele relembrou os votos que trocaram durante a dinâmica de votação da berlinda em que o ator teve o direito de contragolpe e puxou DG.

