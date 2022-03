DG justifica voto em Lucas: 'Fiquei mal, mas foi por estratégia de jogo'

"Se eu votasse na Eslô, ia ser voto jogado fora. Aí ficou aquela resenha, eu entrei no confessionário e falei que estava com o coração apertado, mas estou votando por estratégia de jogo, tenho um grupo.", explicou DG.

"Sinto que você sabe que eu gosto de você de graça. Fiquei muito mal porque eu decidi votar em você no Almoço do Anjo.", disse o ator.

DG conversou com Lucas e justificou seu voto no brother, neste domingo (27), na formação do paredão no BBB22.

