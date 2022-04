DG fica surpreso ao ser votado por Natália: 'Não esperava agora'

Douglas, então, conclui: "Mas eu sei, superentendo que faz parte do jogo, chateação nenhuma com ela. Só que aí, eu voltando, abriu a porteira...".

O brother seguiu desabafando: "Entendo ela estar mal, mas eu não esperava mesmo. Sempre falei: 'Não boto minha mão no fogo, que uma hora que tiver que ser, vai ser e eu já estou preparado pra isso'. Mas eu não esperava agora, nessa altura do campeonato, porque ela tem outras pessoas pra votar, inclusive pessoas que já votaram nela. Eu não sou uma dessas pessoas".

No Quarto do Líder do BBB 22, Douglas Silva, que foi o mais votado pela casa para enfrentar o Paredão, conversa com Gustavo sobre os votos que recebeu. O ator comenta sobre a abordagem de Natália com ele numa festa: "Não sei se você viu na pista de dança, eu e ela? Aí ela: 'Sou muito grata por você estar aqui, por você ser essa pessoa', e eu falei: 'Qual é, Nat, não faz isso não que eu estou sensível', aí dei uma chorada, né? (...) Estava emotivo pra caramba, sentimental. A gente ficou nessa troca de energias, de palavras bonitas um pro outro".

