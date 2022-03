DG diz que temeu expulsão de Natália após barraco no BBB22

Em conversa com Eslovênia e Lucas, DG contou que ficou com medo de Natália ser expulsa do BBB22 após o barraco durante a festa do líder, na madrugada desta quinta-feira (17).

"Eu não me meto porque não compete a mim, mas, cara, fiquei surpreso", contou. "Eu tinha entrado para deixar meu casaco, e elas estavam lá discutindo, mas não pensei que chegaria a esse nível", disse o brother.

"O que é mais difícil é as três estar naquela posição de fragilidade", completou. Eslovênia contou que antes de briga, Natália já tinha dito que estava magoada com Lina e Jessi. "Ela externou pra mim antes. Ela falou as mesmas coisas que falou na discussão".

"Eu tive medo mesmo de ta lá 'confessionário', sabe? Porque isso aqui é um sonho, né? Imagina acabar tudo isso assim do nada? Bizarro", finalizou DG.