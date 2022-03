DG dança com Dummies e cena bomba na internet

acordei triste porque tive pesadelos mas acabei de ver o vídeo do DG com os dummies e já tô feliz de novo pic.twitter.com/2OLihBeKEh

O KING DG CONTAGIANDO OS DUMMIES COM O SEU CARISMA DE MILHÕES, "FAZ OH IXXQUECE"! #BBB22 pic.twitter.com/O5S2zEzLHN

O DG COM OS DUMMIES EU TO PASSANDO MAL DEMAIS #BBB22 pic.twitter.com/sajmNIkOWT

Em certo momento, Douglas interagiu com os Dummies ao subir na tirolesa e chegou até a dançar com um. A cena bombou na internet.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.