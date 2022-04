DG aposta em Arthur como favorito para vencer BBB22

Enquanto conversavam na sala do "BBB 22" (TV Globo), os brothers avaliaram que falta menos de uma semana para o final do programa e, portanto, o público já deve ter o seu participante favorito para vencer o reality. Scooby analisou que é possível que tenha ao menos dois favoritos dentro do game nesse momento, mas que ele não consegue imaginar quem são essas pessoas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.