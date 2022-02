Desesperada, Larissa chora após desistência de Tiago Abravanel: ‘eu destruí o sonho dele'

Larissa chegou pela Casa de Vidro, assim como Gustavo, e logo se aliou ao quarto Lollipop. Nesta semana, Jade Picon reuniu o quarto para combinar voto em Tiago Abravanel, para evitar que mais um integrante do grupo fosse eliminado, como na semana passada com Bruna Gonçalves.

Após a saída de Tiago Abravanel do BBB22 surpreender a todos da casa na tarde deste domingo (27), Larissa chorou copiosamente culpando a si mesma pela desistência do brother do reality show. Soluçando deitada no quarto lollipop, a Tiktoker disparou: "A culpa disso estar acontecendo é minha, Laís". "Eu destrui o sonho dele, Laís".

