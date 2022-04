Com 80,74%, Eslovênia é eliminada do BBB22

Eslovênia é eliminada do BBB22, neste domingo (03), do BBB22. Ela teve 80,74% dos votos do público ao disputar o paredão contra DG que recebeu 18% e PA que teve apenas 1,19% dos votos.

A sister foi indicada ao paredão pelo líder Gustavo durante a formação do paredão surpresa, nesta sexta-feira (01).

"Chegou a hora. Quando terminar, seremos 9. Esse Paredão tem uma sonoridade tão bonitinha, então fiquei pensando na melhor forma de falar dos emparedados. Para falar do DG, pensei no deboche, na piadinha do carioca. Para falar do PA, o discurso começa meio tímido (...) Para falar da Eslô, eu poderia ter que falar mais rápido. Dona Eslovênia, a primeira pessoa a entrar na casa, última a ir para o Paredão.", disse o apresentador Tadeu Schmidt durante seu discurso.