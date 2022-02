Clima esquenta entre Laís e Gustavo e sister dispara: 'danadinho'

Gustavo se aproxima novamente e abraça Laís, dando beijinhos no pescoço da médica. "Você não vai me sair amanhã, não. Acho que você não sai, não", diz Laís.

Laís e Gustavo estão passando um tempo juntos no Quarto Grunge do BBB 22. O paranaense apaga a luz antes de se deitar ao lado da médica e ela diz: "Esse quarto fica muito escuro, não gosto. Não gosto desse quarto."

