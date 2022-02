Brunna revela contragolpe em Gustavo: 'formaria uma guerra'

"Por mais arriscado que isso fosse, eu puxaria o Gustavo. Porque é uma questão de coerência com as minhas atitudes aqui dentro", revela Tiago.

A sister Brunna Gonçalves mostrou que está para o jogo do BBB22 durante a madrugada desta quinta-feira (17). Ela conversou com Tiago Abravanel e Linn da Quebrada sobre as possibilidades de contragolpe no paredão.

