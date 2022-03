Brothers criticam Vyni: 'no ao vivo é outra pessoa'

"Isso não tem nada a ver", rebateu Arthur. DG, então, alfinetou: "Tu viu como é a personalidade do Vyni no ao vivo?" "Ele é outra pessoa", disparou Gustavo.

"Vinicius apelou falando da Luísa Sonza", disse o atleta em referência a festa de sábado em que a cantora participou no reality e interagiu com o bacharel em direto.

DG, Gustavo, PA e Arthur criticaram a mudança de comportamento de Vyni durante o programa ao vivo do BBB22. O atleta PA comentou o discurso do cearense no paredão.

