Brothers avaliam pódios formados ao longo do BBB22

Os finalistas do BBB22 relembraram os pódios que formaram durante o programa.

PA perguntou: "Como foi o Top 10 de vocês, calhou?". "Depende do momento. Mas um pouco antes de dar o Top 10, calhou", respondeu Arthur. "Tipo, você conseguiu montar o seu top?", questionou PA. "A cada semana mudava", pontuou DG.

"A única pessoa que eu acertei mesmo, que estava no meu pódio... Assim, no primeiro pódio eu não conhecia, estava muito cedo a formação do primeiro pódio. Eu acabei acertando o DG mais pelo que rolou naquela primeira prova...", refletiu Arthur. "Quem foi o outro que você colocou no pódio?", perguntou PA. "Tiago", respondeu Arthur. O ator completou: "Mas eu acabei acertando os dois. O DG eu acertei no primeiro, e você eu coloquei no meu segundo".

DG, então, respondeu que também colocou PA em seu primeiro pódio: "O PA, também, eu coloquei no meu primeiro. Foi PA e Thiago que eu tinha colocado no meu pódio".