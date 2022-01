Boninho manda recado sobre dinâmica do BBB22: 'amanhã tudo muda'

O Boninho usou as suas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (21), para comentar sobre os próximos passos dos brothers na casa do BBB 22. Ele afirmou que a dinâmica do jogo irá mudar hoje com a definição do líder, anjo e a divisão da casa entre xepa e vip. "Nada melhor que ver como um líder se comporta", provocou. Virei comentarista de @bbb ? Não!! Hahahaha É o Big Boss começando a provocação. Nada melhor que ver como um líder se comporta e amanhã ainda vamos ter xepa e vip formados! A pressão muda pic.twitter.com/owZaNKCizB — J.B. Oliveira (@boninho) January 21, 2022 "Eles estão começando a discutir alianças, estão entendendo o perigo do jogo. Ainda está muito calmo. Algumas alfinetadas leves, mas amanhã [sexta-feira] com a prova do anjo e do líder a coisa muda toda", garantiu Boninho.

