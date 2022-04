BBB22: Vaza áudio de Eliezer no banheiro privado: ‘diarréia explosiva’

Tanto os brothers, que estavam na sala, como o público pôde ouvir o barulho de Eliezer com diarréia no vaso sanitário. Enquanto isso, a produção mandava o aviso: “Todos para sala”. "Nossa, ô dó", disse Natália sobre Eli enquanto DG arregalava os olhos.

O Eliezer com diarreia explosiva no meio da ação da Lacta #BBB22 pic.twitter.com/suORuxeoEk

Minutos antes de Arthur voltar à casa do BBB22, Eliezer estava no banheiro com dor de barriga e acabou tendo um áudio vazado enquanto fazia as necessidades fisiológicas.

