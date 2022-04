BBB22: Natália é eliminada com 83,43% e se despede do prêmio de R$1,5 milhão

Durante o discurso, o apresentador Tadeu Schmidt destacou as particularidades dos emparedados. "Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 7. Vou começar com uma expressão em francês (...) O Gustavo não sai de uma discussão sem largar .. a Nath também não deixa um debate sem troco. Fora eventuais gritos e palavras que não podemos reproduzir. O PA reage também, mas, às vezes, busca o deboche, a zoação. Essas reações provocam novas reações. O PA criou um atrito aqui e ali, a Nath já foi logo para os dois primeiros Paredões do programa. Ela sabe que é a intensidade em pessoa. Pense nos momentos mais intensos do BBB 22 (...) "Você errou quando disse que não tem força. Mulherão, determinada, vai atrás do que quer...".

Natália foi eliminada na noite desta terça-feira (12) com 83,43% dos votos do público. Ela disputou o paredão contra Gustavo e PA, que receberam 14,3% e 2,27% dos votos, respectivamente.

