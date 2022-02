BBB22: Natália chora e brothers ficam em choque ao saber de expulsão de Maria

Todos lamentaram a desclassificação da atriz, que já havia se desculpado com Natália e com o público através do Raio-X por ter batido o balde na cabeça de Natália durante a dinâmica.

Maria acabou de ser expulsa do programa. Gustavo está com a Natália na cozinha, tentando acalmar a participante. Claramente, Natália está em choque. #BBB22 #TeamGustavo pic.twitter.com/xKerahVVIz

O anúncio informando que Maria foi expulsa do BBB22 por agressão contra Natália no jogo da discórdia deixou os brothers em choque.

