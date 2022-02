BBB22: Maria expulsa? Câmera do confessionário é desligada

Se for expulsa, Maria será chamada pela produção no confessionário e sairá pelo local. A Globo ainda não se pronunciou se a sister será expulsa ou não.

De acordo com o colunista Leo Dias, as câmeras do reality estão focando nos quartos na manhã de hoje (15), inclusive a câmera do confessionário.

O Jogo da Discórdia na noite desta segunda (14) rendeu e teve polêmica envolvendo Maria e Natália. A atriz bateu com o balde na cabeça da sister e internautas pediram a expulsão da integrante do grupo 'camarote'.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.