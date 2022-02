BBB22: Líder Lucas revela quais são seus alvos para o paredão: 'vai movimentar'

O brother disse que só não indicaria quem está em seu top 10 de prioridades: Eslô, Natália, Lina, Jessi, Vyni, Douglas, Scooby, PA e Arthur. Ele também afirmou que vai indicar alguém que ainda não foi alvo de votação, o que deve movimentar o jogo. As pessoas mais votadas da casa estão no seu VIP nesta semana.

O líder Lucas conversou sobre jogo nesta sexta-feira (18) e definiu quem são seus principais alvos neste paredão. Em conversa com Lina, o ‘barão da piscadinha’ alinhou como alvos os bonecos de Jade, Laís, Brunna e Larissa . Já conversando com Arthur, Lucas também citou outra opção: Gustavo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.