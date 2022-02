BBB22: Larissa diz que país fez decreto sobre Eslovênia e sister 'pira' ao acreditar

Vale lembrar que o mais próximo que aconteceu da história contada por Larissa foi que a embaixada da Eslovênia no Brasil brincou no Twitter com o nome da sister logo que ela foi anunciada no BBB22.

O fantástico mundo de Larissa segue causando confusão no BBB22. Dessa vez, Eslovênia ‘surtou’ ao acreditar em mais uma informação duvidosa levada pela sister. Eslô contou aos brothers que a ex-Casa de Vidro disse que o país da Eslovênia decretou algo sobre a sister do Big Brother Brasil.

