BBB22: Jessilane diz não lembrar de cantada em brother: ‘Tava bêbada’

Jessilane então mostra o osso que ela segurava na mão e explica: “Aqui, ó, P.A, do osso que eu tô comendo. Cê sabe que com essa galera cê não pode falar nada, né?”. “É que ontem, p*rra, ontem cê tava demais, bicho”, disse P.A.

Na cozinha do BBB22, Jessilane disse na tarde deste domingo (17) que não lembra da cantada que deu no brother Paulo André, durante festa que rolou na casa.

