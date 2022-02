BBB22: Jade fala em enfrentar paredão contra Arthur: 'vai ou racha'

Em seguida, Jade afirmou que "Faz bem ter um adversário direto, eu estou tranquila. [...] Eu acredito que agora vai tirar o foco e, se for para ter a resposta num paredão entre mim e ele, esse é o momento do ou 'vai ou racha', entendeu? Mas é fo***".

"Querendo ou não, o Arthur é meu adversário e não é à toa. Ele faz o jogo dele. Ele não é burro, ele fala bem. Ele falou 'ai, eu não jogo sozinho, jogo com o público' e o público escuta isso... Não me surpreende, mas não me arrependo", afirmou a influencer.

Ao conversar com Linn da Quebrada, na madrugada desta quinta-feira (17), a líder da semana Jade Picon revelou que não se arrepende de ter indicado Arthur Aguiar ao paredão duas vezes mesmo que ele não tenha sido eliminado do BBB22. Ela também falou sobre a possibilidade de enfrentar o ator na berlinda.

