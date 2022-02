BBB22: Jade diz que Paulo André é boa opção para movimentar o paredão

Em conversa com Laís e outros integrantes do quarto Lollipop na tarde deste domingo (20), Jade Picon afirmou que o seu ficante Paulo André pode ser uma boa opção para ir pro paredão, em meio às panelinhas que estão acontecendo no BBB22. A sister, no entanto, disse que ela própria não irá votar no ficante.

e então paulo virou opção de voto… pic.twitter.com/NMApZ1rmXM — ؘ (@desempregadinha) February 20, 2022

A influencer disse que “vai doer” e que não quer que o atleta seja eliminado, disse que pode "perder a conchinha", mas seria bom para movimentar o jogo.

Jade: "Interessante a gente colocar um DELES no paredão. Tipo a Jessi e Natália não votam no Douglas, né?". "Nem f*dendo", responderam as sisters. Laís: "É isso que eu tô falando gente, tem que pensar! Não tá indo nenhum do grupo dos meninos! Eles já estão se achando o bambambam, o rei da cocada. Tem que botar um deles com a gente. Se a gente vai na Jessi, pra eles tá ótimo, não vão sentir nada.".

"O que é que eles vão sentir?", quis saber Eslovênia. Jade: "Tá orquestrando um ataque diretamente pro nosso quarto, depois de ter puxado a Bárbara. Cê entende? Aí a gente vai chegar e pra se defender a gente vai atacar um outro grupo? Pra mim é f*da, vai doer, mas acabei de ter esse estalo na minha cabeça. [...] A gente tá esquivando de uma bala, mandando a bala pra outro lado? A gente tem que ir de frente".

Enquanto as meninas tavam preocupadas em formar um paredão , a única preocupação da Jade era perder a “conchinha” do PA! pic.twitter.com/pWUa3DlJ4W — (@matcommenta) February 20, 2022