BBB22: Eslovênia coloca Jade contra parede após eliminação de Bárbara

“Só que eu acho que agora tem que cuidar. Tipo, vamos reunir a galera do nosso quarto hoje e reunir [votos], entendeu? Com o Vyni e o Eliezer também”, propôs Jade.

A influencer, então, disse que não fala de jogo com os meninos. “Até as pessoas que você tem afinidade são amigas de pessoas que podem nos atacar. Isso é bem perigoso. Por isso que é bom da gente saber e tentar ao máximo dividir [votos] pra se ajudar”, disse Eslô.

Logo após a eliminação de Bárbara do BBB22, Eslôvenia confrontou Jade para saber se o grupo do quarto Lolipop pode contar com a sister.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.