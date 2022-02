BBB22: Brothers pressentem que Big Fone vai tocar e Arthur faz plantão: ‘vai ser ao vivo’

Vale lembrar que os brothers costumam dar palpites sobre o que vai acontecer na semana, e muitas vezes erram. Por exemplo, o primeiro eliminado da casa, Rodrigo Mussi, chegou a fazer plantão achando que o big fone iria tocar no início do programa. Já Jade Picon chegou a sonhar alguns dias antes, que dois participantes novos entrariam na casa, e de fato entraram pela Casa de Vidro.

Deitado com Lucas no gramado da casa, onde fica o telefone, Arthur apostou que nesta sexta o programa terá ou prova do Anjo ao vivo, ou Big Fone. "Mas se tocar eu vou atender", disparou ele, afirmando que estava ali naquela posição para ficar mais próximo.

