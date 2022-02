BBB22: Arthur saiu! Veja quem está mais perto do Big Fone agora

Sexta-feira, 18, é dia do Big Fone tocar ao vivo no BBB22. À 22h45 (horário de Brasília), quem está mais próximo do telefone é Jade Picon.

Até o fechamento desta matéria, Jade estava conversando no gramado com Tiago, Eliezer e Vyni, sendo a influenciadora quem está localizada mais perto do temido objeto.

Antes da sister, quem estava mais perto era Arthur Aguiar, que deu o palpite que o telefone iria tocar hoje, ou que aconteceria uma prova do anjo ao vivo. Mas o brother não está mais deitado no gramado.

Do outro lado na área externa, estão Natália, Jessi, Gustavo, Laís, Lina e Lucas. Os brothers estranharam o fato da sexta-feira não tem nenhuma dinâmica diferente.



Outros brothers como Vyni, Eliezer e Eslô também comentaram sobre as chances do big fone tocar. Quem atender ao Big Fone deverá indicar alguém direto ao paredão.