BBB22: Arthur ou PA? Veja quem é o primeiro finalista do BBB22

Após a eliminação de Eliezer, a produção acelerou as rodadas deixando Arthur e PA não só ofegantes como também aumentando as chances de escorregarem ou se atrapalharem na hora de colocar os objetos nos locais correspondentes, o que causaria eliminação.

Prova do Finalista: Paulo André é o último a deixar a Prova do Finalista! #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/euQ1v26suV

Paulo André é o primeiro finalista do BBB22. Ele venceu a prova de resistência após mais de 19 horas de disputa e garantiu a vaga na final. Com isso, Douglas, Eliezer e Arthur Aguiar estão no último paredão.

