BBB22: ‘Apertado’, Arthur fala em desistir da Prova de Resistência

Linn da Quebrada também conversou com Natália sobre a vontade forte de fazer xixi, mas tenta se concentrar no momento presente para segurar a necessidade.

Horas antes disso, Lucas ameaçou desistir da prova por desidratação e sono. Ele está com a boca seca e chegou a beber as próprias lágrimas, além de ter aparentemente tido alucinações. O brother permanece na prova após conseguir ficar mais desperto.

Há alguns minutos, Arthur Aguiar está afirmando que não está aguentando a vontade de fazer xixi, e que vai acabar urinando involuntariamente na prova. Ele tenta aguentar mais um pouco, mas dá a entender que não vai conseguir segurar mais tempo. “Eu já cheguei aqui com vontade de fazer xixi, segurei muito. To há muitas horas aguentando. P***, que merda, vou segurar mais um pouco”, disse o ator, que afirmou que a água que está em sua bexiga ainda é da festa do dia anterior.

Com 21h de duração de Prova de Resistência do BBB22, muitos brothers já falaram em desistir e alguns chegaram a quase sair da plataforma giratória.

