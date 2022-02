‘BBB 22’: Teoria sobre Lina no paredão e Jessi revoltada com DG são destaques do dia

Depois de uma prova do líder de resistência, que durou mais de 7 horas, o jogo no Big Brother Brasil voltou a se movimentar durante esta sexta-feira, 25. Como todos sabem, toda quinta-feira começa uma nova semana no BBB 22 e as coisas mudam a todo momento dependendo de quem ganha a liderança e o anjo.

Na prova do líder desta quinta, 24, Pedro Scooby e Paulo André foram os últimos a saírem da prova e a consagração da liderança acontecerá ao vivo no programa desta sexta, 25. Com a vitória dos brothers, a movimentação na casa mais vigiada do Brasil já começou.

Confira tudo os principais destaques do que aconteceu no reality durante o dia:

“Leva e traz”

De olho no paredão dessa semana, Jessi e Linn da Quebrada conversaram sobre possibilidades de voto para o próximo domingo, 27. As duas revelaram que têm motivo para votar em Eliezer nessa semana, mas não decidiram nada.

Para Jessi, o motivo seria “um pouco pessoal”, enquanto Lina tem seus motivos voltados para o jogo. “Tenho percebido os movimentos que ele fez de levar e trazer. Por mais que diga que não foi, que foi consentido, ainda assim, eu sinto que sempre tem algo que escapa”, explica a cantora.

Jessi até relembrou que foi Eliezer quem contou para Jade Picon sobre a conversa que a sister teve com Arthur, onde Jessi se sentiu ameaçada. “Naquela coisa minha e do Arthur também, eu não falei para a Jade, ele que foi falar”, conta. No entanto, a cantora falou que não sabe “se votaria nele agora” porque se tivesse um contragolpe durante a votação “seria outra pessoa”.

Não está para brincadeirinha!

Ainda durante a conversa das duas “comadres”, Jessi confessou não estar gostando das brincadeiras de Douglas Silva. Na conversa com Linn da Quebrada e Tiago Abravanel, a professora comentou que está sentindo que o colega passou do ponto em suas brincadeiras.

“No dia da festa, quarta-feira, nossa… Fiquei com tanto ódio dele. Eu não estava brincando com ele, nem nada, só perguntei assim: ‘Está bebendo hoje?’. Só perguntei assim, só isso que eu perguntei e ele foi e falou assim: ‘Virou fiscal, foi?’. Eu falei: ‘Não, só estou perguntando porque não vi você bebendo’”, relembrou a sister.

“Numa boa. Depois, quando foi mais tarde, ele estava indo pegar cerveja, eu falei: ‘DG, se sobrar uma além da que você está indo pegar…’ Tipo assim, porque ele estava fazendo esse percurso, se sobrasse, pra ele trazer. E ele: ‘Eu não tenho que dar nada, não. Não é minha”, finalizou Jessi.

Ela ainda contou que em outro momento na festa que a magoou. Quando Jessi chegou perto de uma roda de conversa onde Douglas estava, e o brother a recebeu dizendo: “Ih… lá vem a fofoca”.

“Aí eu falei; ‘Não, é porque eu sei da história, aí eu queria ouvir”, explicou a professora. “Ele falou assim: ‘Mas você não estava lá?’. Desse jeito. Nossa, fiquei com raiva. Eu brinco nas horas que eu devo brincar, mas ele [Douglas] tem hora que faz umas brincadeiras que não tem nada a ver, isso me machuca demais. Não gosto de ser maltratada, e nessas circunstâncias, eu me sinto assim”.

Sono dos campeões!

Depois de mais de sete horas de prova, Paulo Scooby e Paulo André tiveram o descanso dos campeões. Lado a lado, os dois dormiram até o fim da tarde, pois durante o programa ao vivo desta sexta, 25, a dupla vai ficar sabendo como decidir quem será o líder da semana.

Encarando o paredão “tranquilo”

Arthur Aguiar saiu da prova do líder diretamente para o paredão e isso deixou o ator triste, mas, depois de algumas horas, ele se conformou com o atual cenário.

Durante conversa com Eliezer, ele contou que “sair nessa altura, eu estou de boa”. “Se sair vou passar meu aniversário em casa, então estou tranquilo em relação a isso. Eu não queria ter errado [na prova] mesmo”, fala.

Lembrando que Arthur e Lucas foram os primeiros eliminados da prova do líder e por isso foram direto para o paredão, mas terão a chance de disputar a prova bate e volta no domingo, 27.

Será que vem a estreia no paredão?

Linn: "É, mulher... estou achando que eu vou estrear".

Jessilane: "No Paredão? Acho que não".

Linn: "Não? Você acha que não?

Jessilane: "(...) Acho mais provável ele me indicar do que indicar você. É sério, do fundo do meu coração".



➡️https://t.co/FuIitoy4kg #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/HaZKsDkWy3 — Big Brother Brasil (@bbb) February 25, 2022

Ao especular sobre a formação do paredão, Linn acredita que vai acabar estreando na berlinda. A cantora acredita que seu nome é uma das opções de PA e Scooby, ganhadores da prova do líder.

“É mulher… tô achando que vou estrear”, comentou Lina para Jessi. “No paredão? Acho que não”, opinou a amiga. “Não? Você acha que não?”, pergunto Lina.

As duas conversaram sobre a dinâmica de jogo da dupla Paulo e Pedro, e a professora chegou à conclusão de que se Linn da Quebrada for indicada, não acha que ela sai. “Disso eu já não tenho tanta certeza, mas o que me deixa tranquila é isso… Sinto que estou vivendo, fazendo minha trajetória da maneira mais honesta comigo mesma, inclusive honesta com as minhas dúvidas, medos, traumas… Tudo o que me trouxe até aqui”, conclui a cantora.