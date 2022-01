BBB 22: Rodrigo confronta Tiago sobre indicação ao paredão e faz ameaça

Rodrigo cumpriu a promessa e ameaçou Tiago sobre sua indicação ao paredão, na tarde deste sábado (29). O brother que ganhou o Anjo pela segunda vez foi direto ao perguntar ao líder da semana: “Sou sua primeira opção? Pode falar”. “Você é uma das minhas opções”, respondeu o ator, que é neto de Silvio Santos.

rodrigo perguntou para tiago se ele é a primeira opção de voto e tiago respondeu que sim. rodrigo disse que tem contragolpe e que se for indicado irá puxar um amigo dele pic.twitter.com/xmQz2mWEhI — samuel (@bahlssam) January 29, 2022

“Mas sou a primeira?”. “Por enquanto, é”, confessou Abravanel. “É do jogo, não tem problema não. Mas saiba que tem contragolpe...”, disparou Rodrigo, falando que caso seja indicado, os amigos de Tiago estarão na reta. "Não, claro que é do jogo, não tenho nada contra você. [...] E você pode colocar o Arthur [Aguiar] ou o DG [Douglas Silva], eu sei”, completou o ator. “Eu acho que o Big Brother é sobre jogo e relações, e acho que talvez você ainda não tenha conseguido liberar as suas relações pra viver o jogo e as relações”, disse Abravanel.

Rodrigo afirmou que tem uma relação melhor com as pessoas do Quarto Lollipop do que as demais, e Tiago rebateu: “O fato de você pensar mais no jogo faz com que você conheça menos as pessoas”.