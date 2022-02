BBB 22: Pedro Scooby reage após filhos não aparecerem no vídeo do Anjo e cita Luana Piovani

O almoço do Anjo aconteceu neste domingo, 13, após Luana Piovani proibir os filhos de aparecerem no vídeo para Pedro Scooby no BBB 22. A atriz não permitiu porque o contrato exigia que a imagem das crianças no vídeo fossem exclusivamente da emissora de forma vitalícia.

Reação do Pedro vendo os vídeos do anjo! #BBB22 pic.twitter.com/QDQCJYoNRD — Pedro Scooby (@PedroScooby) February 13, 2022

No vídeo, apareceram apenas a mãe de Pedro Scooby, o irmão e a mulher do surfista, a top model Cintia Dicker. Cintia fez questão de tranquilizar o marido e dizer que as crianças estão bem.

Assim que o vídeo acabou, Scooby comentou: “Pô, as crianças devem estar com a Luana”. No entanto, o surfista não se mostrou incomodado e passou a rasgar elogios à esposa. Depois em conversa com os brothers no almoço, ele cogitou o que pode ter rolado: "A Luana pode ter falado: não vou botar a imagem das crianças expostas pra milhões de pessoas".

Desde que ganhou o Anjo, Pedro Scooby dizia que estava ansioso para ver os filhos.