BBB 22: Natália revela para Arthur que ele é alvo de Rodrigo

Em seguida, o marido de Maíra Cardi explicou o motivo de Rodrigo querer votar nele. "Eu bato de frente com as ideias dele. Se você bater de frente com ele na frente de outras pessoas é um problema, ele fica puto (...) Primeiro porque ele fica sem argumento, não tem o que falar. Ele ficou puto comigo porque começou a dizer que não tem que falar o voto, tem que continuar abraçando, se não vira alvo".

"Eu ainda questionei: 'Como não vai votar em mim? Eu votei em você'. Ela falou: 'Sim, eu sei, só que você é uma das poucas pessoas que me inclui no assunto'. E é verdade. Ela tá na cozinha, eu chamo ela, ofereço coisa pra ela, pergunto para pra ela".

"Eu acho que a única pessoa que realmente está em parceria com o Rodrigo é a Natália", opinou Abravanel. "Mas a Natália virou pra mim na piscina e falou que brigou com ele porque ele falou que queria que ela votasse em mim. E ela falou que não ia votar", explicou Arthur.

