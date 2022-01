BBB 22: Maria se irrita com Natália após novo desentendimento por voto: ‘que p**** é essa?'

Maria e Natália continuam se desentendendo após a atriz votar na manicure no primeiro paredão. A atriz está indignada por continuar sendo alfinetada por Natália mesmo após as duas terem conversado e aparentemente tudo ter ficado resolvido, e resolveu desabafar com Tiago Abravanel.

“Ela me dar a liberdade e depois me atacar dessa forma? eu falei: ‘que p*** é essa? pra mim não tem coerência”, afirmou ela. “Mas também eu não sei o que é estar na pele dela agora no dia de eliminação”, completou. “Se eu já conversei com ela sobre minha intenção de voto e ela distorceu o que eu falei, não adianta”, refletiu Maria.

No quarto também estavam Laís, Eslovênia, Brunna e Rodrigo.

Rodrigo, aliado de Natália, concordou com Maria e disse que acha que a sister quer que Maria fique ainda mais mal do que ela ficou pelo que aconteceu. “Não é que eu acho que é maldade, mas é que ela quer que a Maria se sinta mal por ter colocado ela no paredão. É igual a um término, você termina e essa pessoa não quer estar com você, e você quer que ela fique mal. Ela tem que ter cuidado com o que ela fala porque está sendo agressivo. Eu tenho que falar com ela, eu tenho que fazer esse papel”.

“Eu acho sujo da parte dela, se for isso”, disse a médica Laís. Eslovênia também criticou as atitudes de Natália e disse que na vida real não se aproxima de gente com a personalidade parecida com a da sister.