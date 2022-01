BBB 22: Manipulação? Bárbara sai aos prantos da psicóloga e revela o que ouviu

O BBB 22 teve nesta quarta-feira a primeira sessão de atendimento psicológico da edição, e os brothers fizeram fila para desabafar com a profissional misteriosa. Mas Bárbara não saiu muito feliz da sessão e acabou ficando com a impressão de que está sendo vista como vilã do jogo, o que aumenta os rumores de que as sessões não são para cuidar da saúde mental dos participantes, mas sim para dar “dicas” e manipular o jogo.

Ao sair do local, Bárbara foi desabafar com as colegas sobre o conteúdo da conversa e acabou chorando. A gaúcha ficou triste ao ver que a psicóloga acha que ela “só malha” na casa e não faz muita coisa além disso.

Ela afirmou que deve ser menos agressiva ao conversar com os colegas. “Não sei se é eu que sou a doida, então talvez. eu que sou um monstro, não sei. não to sabendo”, afirmou. Em outro momento, ela chorou: “[Ela] falou pra eu criar uma rotina que não seja só ir na academia”. “Mas eu faço um monte de coisa, eu acordo cedo, eu lavo a… Eu converso, eu acordo o pessoal pra ir pro raio-X”, disse, soluçando, enquanto era consolada pelas colegas: “Tá começando a menstruar, amiga?”. “Eu vou na piscina, eu converso com as pessoas”, chorou mais.