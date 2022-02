BBB 22: Larissa detona Vyni após paredão: ‘Veio para servir ao Eli’

“O que aconteceu com o Vyni velho, era o voto dele”, disse Jade, que deu um esculacho nos dois após saber que ambos estragaram a estratégia do grupo.

As meninas do quarto Lolipop ficaram indignadas com Eliezer e Vyni por não terem seguido o combinado e desperdiçado voto em Jessi sendo que o alvo do grupo seria Douglas, o que acabou colocando Larissa no paredão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.