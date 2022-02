BBB 22: Laís insinua que Natália armou pra ficar com Eliezer e Maria dispara: “que sonsa”

"Era pra você ter cortado ela, mas você não cortou. Eu tava preocupada com ele está beijando alguém com herpes.. Se ela acordar hoje toda bichada a gente já sabe o que aconteceu e se ela não quisesse me contar, a boca dela ia entregar".

Laís: "Antes dela ficar com você, ela veio falar comigo na festa. Ela falou assim: 'Laís, já percebeu uma coisa? Olha a Maria, acho que ela está apaixonadinha no Eli e eu falei: 'Não, ela tá afastada por outros motivos'. Ela disse que você não tirava o olho dele [Eli]".

Maria: "Estava dançando na pista de dança quando ela me chamou para dizer que precisava me contar uma coisa".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.