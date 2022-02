BBB 22: Gustavo confessa para Arthur e Lucas que quer ver Jade no paredão

Durante uma conversa com Lucas e Arthur nesta segunda-feira (28), Gustavo falou sobre a vontade de ver Jade Picon estreando no paredão do BBB 22.

Arthur logo se manifesta: "Tem que ver com quem, se não ela vai ficar lá de figuração. Eu também tenho, mas tem que botar na hora certa".

Lucas responde: "A hora certa era naquela semana que ela fez aquilo com você( Indicou ao paredão)".

Ainda durante o papo, Lucas volta a imaginar a influencer na berlinda: "A gente tem que criar uma maneira de ela ir para o Paredão com gente que tem alguma chance".

O ator então analisa o jogo de Jade: "Ela conseguiu uma parada muito foda, mano. Porque ela criou um vínculo com o Scooby e fica com o P.A. E se aliou ao outro quarto. Ou seja, ela tem o outro quarto inteiro que não vota nela e tem mais duas pessoas do outro lado que também não votam".

Gustavo concorda e Lucas completa: "Então só por indicação".