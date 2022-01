BBB 22: Brothers especulam se público está curtindo e se há alguém como Karol Conká na edição

Rodrigo, Jessi, Lucas e Eslovênia conversavam no gramado da casa sobre aceitação ou rejeição do público, na manhã deste sábado, 29. Jessi disse que deve ser muito ruim sair do BBB e descobrir que teve alto índice de rejeição do público. Rodrigo ficou preocupado: “O ruim de estar no paredão é não saber se o Brasil te ama ou te odeia. Pode ser que o povo lá fora me odeie né, eu sou 8 ou 80". Eslô afirmou: “E eu que sou 80 ou 80?”.

O grupo passou a especular se na casa existe alguém que esteja tão rejeitado pelo público como Karol Conká. “Acho que não tem ninguém assim”, opinaram eles, que acreditam que não tem como saber porque os participantes do BBB 21 não faziam ideia de como Karol era vista pelo público.

Lucas, no entanto, arriscou: “Será que a Naiara é assim?”.

Em seguida, os brothers especularam se o grupo formado por Tiago Abravanel, Pedro Scooby, Douglas e Paulo André está sendo bem visto.

Jessi acredita que pelo discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Luciano, o público não está curtindo o desenrolar desta edição: “Pelo discurso do Tadeu eu entendi que a galera não tá gostando desse rolê, não”, opinou

“Ai, eu acho que estão gostando sim”, disse Eslovênia, confiante.BBB 22: Brothers especulam se há alguém como Karol Conká nessa edição