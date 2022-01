BBB 22: Bárbara não gosta de look recebido para festa e alfineta produção

Bárbara Heck não gostou nadinha do look enviado pela produção do BBB 22 para a festa da noite desta sexta-feira, 28. A sister recebeu um vestidinho branco de crochê vazado, com detalhes em vermelho, e demonstrou descontentamento com o look. "Qual a chance de eu usar isso aqui? Nunca”, disparou.

Ela afirmou que a produção está sabendo que ela não queria nada que mostrasse muito o corpo. “Todo mundo tá super por dentro do que já usa. Eu pedir pra não ter braço de fora, barriga de fora e shorts muito curtos. Não entendi o que aconteceu. Mas tudo bem, né? O importante é que tem festa”, disse.

Para compensar, ela colocou uma camisa blusa por cima, cobrindo mais o corpo.

No Twitter, internautas compararam o look a uma capa de botijão de gás.