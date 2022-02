Bárbara comenta suposto caso de racismo contra Natália no BBB22

"Falaram de tu. Ele inclusive agora citou muito a Laís. [...] Tu pode ter feito a brincadeira e as meninas seguido. Por isso você ficou achando que foi com você", especulou Natália. "E não era nem para imitar, é o modo que você corre", comentou Lina. "Não, lógico que não", concordou Bárbara, afirmando que não estaria imitando um macaco na situação.

"Disse que foram as três que estavam imitando macaco e isso poderia tá sendo uma referência a mim", disse a sister. "Mas as três?", questionou Bárbara.

"Na segunda semana, num domingo de votação, a Nat estava dentro do banheirinho pequeno. Tava eu, Eslô e Maria, e Laís ali, exatamente na frente do banheirinho. Acho que bem pouco antes da votação, eu cheguei e perguntei pras meninas: 'Em quem vocês vão votar? Aí a Eslô, daquele jeito dela, alto, espontâneo, falou: 'Vou seguir meu coração, vou votar na Natália'. Foi que ela falou alto, e a Natália tava ali no reservado. Eu falei: 'A Nat tá aqui'. Nisso a gente riu da situação da Eslô, dela ter falado alto, e eu fui correndo daquele meu jeito assim pro quarto".

Bárbara comentou com Natália e Linn da Quebrada sobre um suposto caso de racismo que aconteceu contra Natália. O assunto veio à tona após os participantes da Casa de Vidro revelarem as cenas que circularam nas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.