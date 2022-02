Bárbara chora ao tomar sequência de três punições no BBB22

Bárbara tomou uma sequência de três punições seguidas no "BBB 22" (TV Globo), ficou brava e foi dormir chorando. Enquanto conversava na sala, a sister tomou uma punição e perdeu 50 estalecas por estar próxima da porta de saída da casa, enquanto acontece manutenção externa. A modelo não entendeu o motivo e se revoltou, dizendo que isso era um absurdo. Em resposta, a produção do reality a puniu novamente com menos 50 estalecas.

Ainda mais revoltada, ela disse: "to nem aí, tira mais 50". Os brothers que acompanhavam na sala pediram para ela parar de desafiar a direção. Em resposta a provocação, Bárbara foi novamente punida e perdeu mais 50 estalecas.

Muito brava, a sister foi dormir chorando no chão do quarto Lollipop. Os brothers tentaram consolá-la e ela pediu que a deixassem dormir em paz. Após o episódio, todos comentaram que está nas regras não desafiar a produção ou comentar sobre as punições. Mais uma vez a produção chamou a atenção, dessa vez de todos, que logo pararam de falar sobre o assunto.