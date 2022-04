Arthur teme ser eliminado no último paredão do BBB22: 'acho que vou rodar'

Enquanto conversam na cozinha, Arthur Aguiar e Eliezer falam sobre o último Paredão para eliminar da edição do BBB 22. "Ai, ai, Arthur, nosso sétimo", analisa o designer com o brother, que foi eliminado da Prova de Resistência Fiat nesta sexta-feira, 22/4. "Agora a gente empatou. É o nosso sétimo Paredão e é o meu quinto consecutivo. Um atrás do outro", completa Eliezer.

"Estou achando que vou 'rodar' nesse, Eli", confessa Arthur Aguiar sobre a possibilidade em estar no último Paredão para eliminar da temporada, e o designer discorda. "Acho que vão se juntar, a galera aí que vai voltar. Até domingo eu estou aí, sábado eu estou na festa", diz o ator. Ele finaliza o raciocínio:

"Acho que vão ter outras torcidas que irão se juntar. Igual aconteceu o 'rolê' com o Gil [do Vigor]. Por isso que esse Paredão eu não queria ir", diz Arthur com Eliezer.