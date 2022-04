Arthur tem DR com Pedro Scooby e surfista explica top 10 sem o ator

Arthur Aguiar cobrou Pedro Scooby e Douglas logo após retornar à casa e se disse chateado com as atitudes dos brothers.

O ator desabafou primeiro com o surfista, que citou o top 10 sem citar Arthur já “eliminado”. “Igual quando você vira aqui na varanda e fala: 'Estou feliz que as pessoas que eu queria que ficassem no final desde o início, ficaram, que é: eu, PA, DG’”, disse Arthur. “Desde a primeira semana”, corrigiu Scooby.

“Você não falou primeira semana. Eu vi, mano, eu assisti”. O surfista explicou: “Eu falei com a Lina, pode perguntar para ela. Eu falei com ela sobre a primeira semana, que eu ainda não tinha relação com você. [...] É uma realidade, irmão, eu sou real. [...] Cansei de falar isso para você, depois você conquistou esse lugar. E é isso, você conquistou esse lugar depois na minha vida, como eu conquistei na sua”.

Pedro continuou: “É muito louco que vou te falar. Irmão, parece que você saiu e todo o meu pensamento de game saiu junto com você, velho. Não estou falando que seja uma coisa boa ou ruim. Simplesmente, você me ensinou isso, eu te perguntava as paradas, falava: 'O que você acha, Arthur?’”, disse.

O surfista ainda disse que não ficou visivelmente triste pela saída de Arthur porque o programa já está terminando. "Arthur, por exemplo. Eu amo o DG. É alguém muito importante pra mim. Você acha que se ele sair eu vou ficar triste? Sabendo que eu vou encontrar ele daqui 20 dias?".