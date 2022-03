Arthur revela voto em Lina para próximo paredão no BBB22

No quarto do líder, Arthur revelou aos brothers PA e Scooby que votará em Lina na formação do próximo paredão, caso vença de novo a prova do líder.

"Tenho dois nomes: Eli e Lucas", disse Scooby. Em seguida, PA opinou: "Eu tenho três então: Lucas, Eli e a Eslô". Em seguida, Arthur mexeu nos avatares dos jogadores e disparou: "Acho que meu ranking seria assim, enquanto não conversei...".

O brother organizou os avatares de Lina, Natália, Gustavo, Lucas, Jessi, Eliezer e Eslovênia.

"Que loucura, irmão! A Eslô em último?", questionou PA."Eu gosto muito dela. São as duas pessoas do outro lado que eu sempre gostei, e ela sempre foi a mina que todas as paradas que aconteceram veio perguntar direto para mim. E ela nunca votou em mim", justificou Arthur.