Arthur relembra jogo da discórdia e detona Laís: 'Deu aquele show ridículo'

"Ela me pediu desculpa, disse que entendeu e o caralh* a quatro. Eu tive a oportunidade de botar ela no monstro e não botei. E aí na segunda-feira ela dá aquele show ridículo", relembrou ele.

Em seguida, PA comentou com Arthur sobre a sister. "Depois do último jogo da discórdia, a sua arquirrival falou: 'Não sei se eu não estou ouvindo ou ele realmente não está dando 'bom dia', porque eu estou dando 'bom dia' e ele não responde".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.