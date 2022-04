Arthur relata reação de amiga ao contar que ia para o BBB: 'Ficou brava'

"Algumas pessoas falaram pra mim... Cara, tu vai acabar com a tua vida, faz isso não. E eu falava, eu estou seguro, eu vou. A única pessoa que realmente confiou realmente em mim foi minha mulher. Ela falou 'acho que tu tem que ir, tu tá pronto para ir'. Para minha família eu falei alguns dias antes só para eles não me influenciarem", relata Arthur.

No BBB 22, Arthur Aguiar conseguiu escapar do Paredão, formado neste domingo e já está automaticamente do Top 5 do reality. Agora, ele reflete sobre tudo o que aconteceu antes dele entrar no confinamento e como não esperava chegar tão longe.

