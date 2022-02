Arthur, Larissa e Lina se enfrentam no paredão do BBB22

Larissa teve o voto de minerva do líder PA após empatar com o DG pelo voto da casa. E Linn foi indicada ao paredão pelo líder.

Os brothers Arthur, Larissa e Linn da Quebrada se enfrentam no paredão do BBB22. A berlinda desta semana foi formada desde a prova do líder quando Arthur e Lucas "caírem" na berlinda depois de serem os primeiros eliminados da disputa, no entanto, Lucas venceu a prova bate e volta e escapou do paredão.

